44歲「水行俠」傑森摩莫亞（Jason Momoa）去年才與大12歲的莉薩博內特（Lisa Bonet）離婚，豈料才4個多月，近日傑森摩莫亞就有了新對象，據傳是以《第六感生死戀》走紅的61歲女神黛咪摩爾（Demi Moore），2人相差17歲，似乎是從上月一起出席活動後開始越走越近，而知情人士透露雙方對彼此都有好感。

據外媒報導，知情人士透露，在他們互動之後，傑森摩莫亞透過共同朋友取得女方電話，開始對她猛烈追求，還稱讚對方是自己見過最美麗的女人，更一直私訊說：「希望妳的每天都像妳一樣美麗」，展開強烈攻勢，至於女方的對於肉麻情話的反應，共同友人表示：「雖然聽起來俗氣，但她非常喜歡。」

Jason Momoa Allegedly 'Begging' Demi Moore for a Date Less Than a Month After Divorce From Lisa Bonet: Reporthttps://t.co/tQNC0IjV58 — Elliott Yamin Lewis (@Elliott_thepeke) February 2, 2024

據悉，傑森摩莫亞還請朋友在黛咪摩爾多美言幾句，希望能增加女神對自己的好感度，此外還有消息來源透露，小倆口相處上非常適合，女方也應該可以教男方很多東西，「黛咪認為傑森很帥氣，到目前為止，黛咪表現得很酷，不過如果他繼續這樣下去，黛咪遲早會屈服！」

demi moore is 61 years old 😮 pic.twitter.com/hkyKGM6zv9 — Shibetoshi Nakamoto (@BillyM2k) February 1, 2024

事實上，傑森摩莫亞和與前妻莉薩博內特2017年結婚，婚後育有一雙兒女，不過這段婚姻僅維持3年多就亮起紅燈，當時兩人對外發出聲明，指出已經選擇分居，至於詳細原因未多作說明，根據知情人士透露，兩人選擇分開，並非一夕間造成，除了個性迥異，傑森摩莫亞長時間離家拍攝《水行俠2》，也是造成婚姻問題加劇的導火線。