台北捷運有不少便民設施，一名男子近日分享北捷冷知識，在板南線的龍山寺或忠孝復興站的月台站名下方會看到長型光條，有綠、黃、橘、紅等4種顏色，分別代表車廂內人潮的狀況，網友得知光條的功能後，皆大讚很實用，並表示以後看到亮紅色就知道車廂人潮擁擠別上車了。

網友「紅逗」於個人抖音（TikTok）上傳短片指出，月台站名下的長型光條是用來顯示車廂內的擁擠程度；根據北捷官網的資訊，綠色代表人潮少舒適，黃色為人潮普通，橘色是人潮略多、紅色則是人多擁擠，但目前只有板南線的龍山寺站及忠孝復興站有這項設施。

北捷也曾在臉書粉專表示，車廂擁擠度顯示光條的原理是利用電聯車下安裝的「壓力感測器」，偵測車廂載重訊號回傳至資訊系統，計算出車廂載重所承受的壓力值，再換算車廂載客人數，結合列車位置、載重等相關數據後，即可得到車廂擁擠度資訊。

北捷曾分享光條的作用。（圖／翻攝自北捷臉書粉專）

長型光條的作用令不少網友感到驚奇，紛紛留言表示是第一次知道，能在列車進站前就能得知車廂內人潮狀況，大讚功能性實用且貼心。