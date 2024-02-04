新北市一名王姓男子與黃姓女子，2人在2021年3月結婚，2021年6月2在討論黃女整型事宜時，王男同意支付整形陰道7萬元和提乳25萬元，另外的魔滴隆胸30萬元，雙方則約定若將來離婚，由黃女會自行負擔，後來2人因故離婚，王男提告要討回這30萬元。

法院審理，黃女向法官表示，雙方婚姻關是因王男暴力而岌岌可危，便開始思考如何修補關係，或是選擇結束婚姻，2人多次討論她的整型事宜，由於事涉床第之事與親密關係，因此希望王男支付相關費用，經討論後達成共識，並同意由王男支付相關費用。

黃男則提出雙方LINE對話當證據，2022年6月29日，黃女對王男提出整形的規劃及費用，王男回應：「該不會整形完馬上談離婚吧？」

黃女則回應：「如果我們離婚這30萬元你不想出，我就自己想辦法先跟家人借錢用，如果我們沒離婚我就會用你的錢，因為這塊算是你讓我感覺你多少有心疼我，因為懷這個孕有痛苦的經歷，如果我們離婚，你還願意出，那我會佩服你。」

2022月29日黃女提及：「離婚後，隆乳的那30萬，我開始工作後就分期還你，你的預扣稅金明年沒有被扣錢也會還你」、王男：「好，那就答應你的條件，趕快過來生小孩」。

之後黃女還曾表示：「其他之前達成共識，已經給的，我就不還了」。法官認，雙方論及30萬元的隆乳費用時，已對於2人若真的在事後離婚，黃女將會把費用返還，這30萬元當初的贈與，是以雙方離婚為解除條件的贈與。日前依法宣判，黃女需返還這30萬元給王男。可上訴。