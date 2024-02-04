喪事與殯葬業連結生死，百年來始終蒙上神秘面紗。喪禮服務員張祐銘透露，他過去曾接收一則通報，指稱商旅內一名女住客發生憾事。他與同事抵達時，現場驚見該名女子全身紅衣，於浴室裡輕生；更詭異的是他在抱大體時，卻感覺對方腹部「有東西在動」。

張祐銘指出，喪禮服務員一般處理這種死者時，須先解開輕生工具，而且最大的禁忌就是直接破壞。張回憶，他當下與同事先將死者的大體用屍袋包裹，再由同事負責解開輕生工具，他則協助抱著死者大體，以防大體在輕生工具解開時會掉落。不過卻隱約感覺死者的腹部「有東西在動」，當法醫到場驗屍時，疑惑也隨之揭開，真相竟是該名女子輕生前已「懷有身孕」。

「就算當時有什麼動靜，當時應該也已經死亡了。」對此，張祐銘解釋，該名輕生女子腹部產生動靜，也有可能是當時她的胃部，仍在消化生前所吃下的食物，加上他們後來觸碰大體，或許因此產生疑似氣體的聲音。

至於為何強調不能直接破壞死者的輕生工具，張祐銘表示，一則於警方而言是重要的證物，在法醫和警察確認之前，喪禮服務員不能觸碰該證物；二則根據民間習俗，種種輕生方式的往生者，會有一個魂魄寄宿在該工具上，因此後續做法事時，會特別請法師針對該工具進行淨化儀式，藉此幫助往生者最後一路更好走。

針對這種輕生者也有一種說法，將他們的大體從輕生工具放下時，切忌正面抱，否則會讓對方誤以為是眼前的人將他們掛上。不過張也說，其實從背後將輕生者抱下稍為困難，因為一旦對方身體往前傾，可能就因此被死者的身體壓住。

最後，張祐銘指出，倘若遇到當下該輕生工具無法解開，必須先透過警方以及家屬的同意，他們喪禮服務人員才能用剪刀將輕生工具剪開。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。