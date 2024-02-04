Joel Embiid is headed to the locker room after Jonathan Kuminga fell on him



Hope he's ok 🙏 pic.twitter.com/iZysg8pULR — Bleacher Report (@BleacherReport) January 31, 2024

七六人明星中鋒恩比德（Joel Embiid）診斷出半月板撕裂傷，正考慮開刀治療，很可能無法滿足出賽65場條件，提前宣告無緣MVP連霸。恩比德將於3月中旬滿30歲，本季是他的頂峰，出賽34場平均35.3分（得分王）、11.3籃板、5.7助攻、53%投籃命中率，原先是MVP大熱門，再度引發外界質疑本季新增的65場門檻是否合理。

球員工會執行副總杜馬斯（Joe Dumars）在廣播節目SiriusXM說：「你們必須鍛鍊身體去打82場比賽，全勤82場需要嚴酷的訓練。能夠打NBA是我的福份，不是每個人都能打NBA的，我只是不想讓我們忽視這一點。NBA所有相關者都簽字同意（勞資協議）這是一個公平的數字。」

恩比德上季出賽66場拿下MVP，但他一向不是很健康的人，生涯僅有兩個球季達陣65場。

杜馬斯是名人堂球星，他打了14個球季，扣掉縮水球季，他生涯13季都有跨越65場，還有3季打滿82場，在他看來這個數字確實沒有什麼問題。然而65場不只是限制MVP，還擴及其他的個人榮譽，恩比德恐怕也進不去聯盟前三隊了。

金塊約基奇（Nikola Jokic）、雷霆亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、獨行俠東契奇（Luka Doncic）的MVP賠率很快就衝上來了，特別是約基奇與東契奇兩人生涯每一季都有打到65場（除了縮水球季）。