立法院正副院長選舉最終由國民黨「韓江配」勝出，不過民眾黨在藍綠相繼拜會後仍選擇自推黃珊珊為立法院長候選人，引發議論。前立委蔡正元認為，白營此「局中局」戰術可抵擋藍綠兩邊壓力，最厲害的起手式是提名黃珊珊選院長而非副院長，經此一戰，民眾黨主席柯文哲不再是政治棋局的新手。

蔡正元今（4）日在臉書以「柯文哲不再是新手」為題發文，讚柯文哲於立法院正副院長選舉打出一手好牌，且牌路只有藍綠立院黨團總召傅崐萁和柯建銘看得懂，兩人都被拖著配合演出，但傅爽的要命、柯建銘氣的要死。

蔡正元進一步分析，在戰略上，柯文哲不能讓民眾黨變小藍，因此不可能投給韓國瑜，更不能讓民眾黨變小綠，所以也不可能投給游錫堃，但由於藍綠的拉票和搶票壓力不會因此而減少，柯為了緩解或阻擋這些壓力，便打出獨立參選牌、提名黃珊珊選院長、張啟楷選副院長。

面對民進黨的訴求主要是不能讓韓國瑜當選，蔡正元表示，柯文哲的擋箭牌是請綠營投給黃珊珊，韓就不會當選，但柯心知肚明綠營不可能投給黃，因此這個擋箭牌很管用；而來自藍營的訴求是在野黨要合作監督執政黨、尤其是新潮流，所以讓韓國瑜來挑起這個責任，可使在野的監督力量更強，不過蔡指出，柯的認知始終覺得藍營裡外都是騙子，只有韓算守信用的角色，但不能直接投給韓，萬一無黨籍兩票被綠營挖走，將成53票對53票，因此柯等第二輪再出新招，否則會裡外不是人。

蔡正元強調，柯文哲上述舉動可以抵擋藍綠兩邊的壓力，但這局中局最厲害的起手式，就是提名黃珊珊選院長而非副院長，因為柯已把這個局看透，若提名黃為副院長可能會當選。

蔡正分析，韓國瑜若因民眾黨的支持當選院長，國民黨就會投桃報李把副院長票投給黃珊珊，如此一來，麻煩會接踵而至，民進黨會攻擊「藍白勾結」，讓白營失去政黨自主的運作空間，且黃珊珊在白營內部仇恨值不低，擔任總幹事搞到敗選還升官，一不小心就會引爆白營兵變。