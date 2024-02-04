今天是24節氣中第1個節氣「立春」，氣象專家吳德榮表示，明晨有鋒面快速掠過，中部以北有陣雨，北台灣轉冷，周二各地晴時多雲，周三鋒面抵達，周三到周五除夕全台有雨，同時周三起氣溫下降，到除夕時冷空氣有機會達「強烈大陸冷氣團」，台北氣象站下探12度，北部沿海及部分平地下探10度，初一（10日）乾冷，初二至初四（11至13日）清晨時部分平地最低溫10度左右。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今日西半部晴時多雲，暖如春、早晚涼，北海岸、東半部有局部短暫雨，北部氣溫17〜27度，中部17〜31度，南部17〜31度，東部18〜28度。明（5日）晨鋒面快速掠過，中部以北清晨有陣雨、上午起轉多雲時晴，有一小股冷空氣，北台灣轉冷，其他各地氣溫稍降，乍暖還寒注意氣溫變化。周二（6日）各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率，清晨冷、白天氣溫略升。

吳德榮表示，周三（7日）鋒面逐漸接近，下午北台灣轉有雨，晚間鋒面抵達，周四小年夜（8日）降雨範圍擴大至中部，南部山區也有局部短暫雨機率，周五除夕（9日）仍有雨，晚起降雨減緩、逐漸停歇。溫度部分，周三起氣溫持續下降，愈接近除夕夜，天氣愈冷，冷空氣達「大陸冷氣團」的機率為最高，但也有觸及「強烈大陸冷氣團」定義的機率，北部沿海及部分平地將降至10度左右。

中央氣象署也表示，周三至周五除夕冷空氣持續增強，配合華南雲雨區東移，全台降雨機率提高。

吳德榮指出，初一（10日）轉乾冷，初二（11日）晨氣溫降至最低，部分平地最低氣溫降至10度以下。初二白天起至初四（11至13日）受「大陸高壓」東移影響，天氣晴朗穩定。冷空氣逐日減弱，白天舒適，入夜強輻射冷卻作用，清晨仍有部分平地最低氣溫在10度左右，日夜溫差很大。