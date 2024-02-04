陳芳語（Kimberley）擁有亮眼外型、魔鬼身材，自從2022年5月認愛「血肉果汁機」鼓手彥文後，兩人不時在社群放閃。據週刊報導，近日傳出兩人密籌成婚，男方將在陳芳語30歲時娶她回家。

陳彥文在去年11 月31歲生日時才向女友告白，謝謝女友陳芳語一直以來的陪伴「感謝身邊愛我的人，我愛的人，感謝我愛我自己」，並大方跟粉絲分享自己的座右銘「全宇宙只有你最知道怎麼做你自己」。貼文底下也釣出陳芳語放閃留言：「31 babyyy！」

根據《鏡週刊》報導，陳彥文向友人表示，他當喜歡陳芳語直率毫不做作的個性，音樂上也有很多共同話題。當陳芳語得知男方要娶她時，也有了期待心情。對此，Kimberley透過華風數位回應，「她跟男友非常感謝媒體朋友先幫忙規劃婚禮，Kimberley預計5月要宣傳新專輯，她本人表示不確定有沒有空參加婚禮！謝謝大家關心」，否認5月將結婚一事。

而陳彥文身家也被起底，除了是樂團血肉果汁機的鼓手外，私下還是物理治療師，更傳傳出他是隱形富豪，曾是百花紅大酒家和賓王大飯店的老闆。

其實陳芳語先前認愛時，就透露她很喜歡男友健壯的手臂，且她過28歲生日，陳彥文不但親自掌廚為她準備了滿桌佳餚，也送上永生玫瑰花的懸浮檯燈，象徵兩人「永不凋謝的愛」，相當浪漫。