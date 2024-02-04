韓籍啦啦隊女神李多慧自去年4月加盟中職「樂天女孩」，每次上台應援總會成為場邊最受矚目的焦點，不僅在台灣掀起一股「李多慧旋風」，更在這段期間接了9個代言，可見她的人氣；然而，也經常在社群分享生活的她，日前在IG上傳她穿著旗袍嗨跳「呱呱舞」的短片，吸引上萬網友朝聖。

李多慧3日在個人IG上傳一段舞蹈影片祝賀大家「新年快樂」，可見李多慧將頭髮綁起，穿著白底藍紋的旗袍，旗袍貼身剪裁讓她凹凸有致的身材曲線一覽無遺，站在年味十足的布景前的她，俏皮地跳著熱門的「呱呱舞」《WOP》，最後還擺出可愛的「臉頰愛心」POSE。

然而，影片發布截至目前已有206萬人觀看，不少網友更留言狂讚「連女生都可以看100遍的那種」、「請問這影片我看一小時是正常的嗎」、「口愛多慧」、「旗袍正翻了」、「旗袍多慧好可愛」、「愛了愛了」、「這種連身衣我受不了12了」、「旗袍正翻了」、「多慧老闆新年快樂，這旗袍太美了」、「抗議，裙子也太短了」、「暈死了」、「我被電暈啦」。

事實上，李多慧在去年球季結束後，未來將花落誰家備受關注，先前她接受韓國媒體《MBC》訪問時被問及續約問題，她僅回應：「還在討論中！」但在主持人進一步詢問：「應該還會想再去台灣吧？」她也強調：「對的！我還想在台灣長期發展」。