日本人愛吃味噌、納豆，是世界最長壽的國家，胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，越來越多的證據顯示，在飲食中加入發酵食品，可改善便秘、增加老人免疫力、幫助糖尿病患控制血糖、改善消化不良，好處多多，建議民眾可從每周吃1~2次發酵食品開始，慢慢增加食用頻率，為自己的健康加分。

黃軒在臉書粉專PO文指出，發酵食品例如酸奶、腌菜、龍舌蘭等，都是通過細菌或酵母，對食物進行發酵製成的，發酵過程不僅為這些食品增添獨特的風味，還能產生各種對健康有益的化合物。

黃軒指，許多發酵食品含有活性乳酸菌或益生菌，這些益生菌可定居在腸道內，增強免疫力並改善腸道健康。發酵也可增加食品中的維生素，比如B群維生素。另外，發酵會產生一些具有抗炎、抗菌、抗氧化功能的活性化合物。

有關發酵食品對人體有益的臨床實驗，黃軒歸納了以下4點

■有效改善便秘，增加腸道益生菌的數量：香港大學等機構的研究人員發現，具有abfA基因簇的長雙歧桿菌，能夠透過提高腸道菌叢對阿拉伯聚醣的利用，從而緩解功能性便秘。結果近日發表在美國細胞出版社旗下期刊《Cell Host Microbe, 細胞宿主與寄生體》雜誌。

■增強老人免疫力，並降低呼吸道感染發生機率：一項研究發現，每天服用10億活菌的Bifidobacterium longum BB-12，可降低老年人罹患呼吸道感染的風險。建議老年人每天攝取200-300克含有Bifidobacterium的發酵乳製品，可以為老年人提供多種健康益處，包括增強免疫力、降低呼吸道感染發生率等。

■減少糖尿病所引起的炎症反應：有實驗證明發酵食品對2型糖尿病患者有益。食用發酵全穀物和酸奶，可以幫助控制血糖水平。發酵食品中的乳酸菌也可以減少糖尿病所引起的炎症反應。

發酵大豆食品如豆豉、味噌和納豆等，富含纖維、蛋白質、維生素和異黃酮，可能有助於調節血糖和胰島素，發酵增加抗氧化劑含量，可以減少與糖尿病併發症相關的氧化反應；大豆異黃酮和發酵產生的益生菌，可能改善腸道健康和胰島素敏感度。

■促進腸道健康，並改善消化不良等腸胃問題：食用發酵蔬菜，如酸菜或泡菜，可能會導致腸道微生物群組成有益的變化，讓有害細菌減少，發酵蔬菜中的乳酸菌 (LAB) 在發酵過程發揮重要作用， LAB可以合成維生素和礦物質，產生生物活性勝肽(bioative peptides)，並表現出抗菌、抗發炎和抗氧化。

黃軒指出，儘管有許多證據支持發酵食品（包括發酵蔬菜）對腸道健康有正面影響，但發酵食品與健康益處之間的關係尚無定論，仍需要進一步研究，像糖尿病患者仍然得專業醫藥持續控制。