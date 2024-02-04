天王劉德華出道超過41年，演藝事業跨足歌唱、戲劇領域，最近他領銜主演的《紅毯先生》即將上映，他與導演寧浩也勤跑宣傳，他登上主持人樊登的直播間，分享在演藝圈的趣聞，他透露在拍攝《天下無賊》時，「曾有個16歲的小孩躲在我床底下一天。」他也順勢跟對方聊了起來。

最近劉德華主演的電影《紅毯先生》即將上映，他與導演寧浩登上直播間宣傳電影，期間他講述自己曾被「私生粉」跟蹤的往事，「拍《天下無賊》，真的有個16歲的小孩躲在我床底下一天。」他說因為按摩師上門為他按摩時，提醒他床底有聲音，他才發現床底有人，本以為劉德華會報警會將他請出去，但他並沒有這麼做，反而順勢跟對方聊了起來，「他找工作，他從農村出來的，我跟他聊了一個小時。」可見劉德華私下親民善心的一面。

事實上，劉德華在戲劇領域成就非凡，參演超過160部電影，其中主演作品數量高達120多部，但有趣的是，在劉德華詮釋的角色中，被發現他很少演反派，劉德華委屈地表示，「沒導演願意，我也不知道為什麼」，透露自己很希望將來有機會能演很壞的反派，因為過去當反派還都是有足夠的理由，但他想演的是沒有理由就是天生的反派，表現出「我就是壞怎麼樣」；而劉德華在《無間道》中飾演的臥底劉建明就算是壞人，劇中經典台詞「現在我想做個好人」，至今也經常在網路上被拿來使用。