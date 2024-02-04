根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞4日搶先爆料，先前與勇士比賽遭到庫明加壓到左膝退場的七六人明星中鋒恩比德，確定出現左膝半月板瓣移位的傷勢，目前他只剩兩種選擇，第一是透過長時間休兵康復，第二就是動手術切除部分半月板，只要他一動刀，就幾乎宣告本季報銷了。
身為上季年度MVP，恩比德本季表現仍很優異，場均拿下35.3分、11.3籃板及5.7助攻，但在七六人48場例行賽當中，他已經缺席14場，假如他接下來真的接受手術修復膝蓋，不僅無緣挑戰年度MVP衛冕，七六人的戰績恐怕也將呈現直線下滑趨勢。
目前恩比德還在跟七六人進行溝通討論，畢竟只要他一動刀，牽連到不只是他自己，還有七六人整個團隊，可是半月板瓣移位屬於相當特殊的半月板撕裂傷類型，最好的復原方式還是切除部分半月板，恩比德預計最快明天就會做出最終決定，可是目前看來他的選擇恐怕提前定了。
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