球迷在DodgerFest現場爭睹大谷翔平。（美聯社）

SHOHEI OHTANI WALKS INTO THE DODGERFEST MEDIA SESSION AT DODGER STADIUM pic.twitter.com/JTIe0RhIfp — Dodgers Nation (@DodgersNation) February 3, 2024

大谷翔平的道奇首秀確定是在韓國了，大谷周末在DodgerFest活動表示「非常有信心」趕上3月20日在韓國首爾與教士的開幕戰，他將以先發DH指定打擊上陣。大谷正從右手肘的手術中恢復，他表示復健進度順利，將於春訓開始高速打擊訓練。

道奇以破天荒7億美元簽下大谷翔平之後，他們的賽程也成為各地球迷關注焦點，碰巧今年輪到道奇打海外開幕戰，他們在3月20日、21日連續兩晚在首爾高尺天空巨蛋舉行，球場可容納1.7萬人，韓國當地時間19:05開賽（台灣時間18:05）。

這將是大聯盟首次在韓國打例行賽，道奇的看板球星有大谷翔平，貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）、山本由伸；教士有韓國內野手金河成、牛棚投手高祐錫、小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）。

韓國球迷對於道奇肯定也不陌生，韓國首位打進大聯盟的投手朴贊浩效力道奇長達9年，生涯累積124勝是亞洲投手之冠，之後柳賢振效力道奇6個球季，最後一季還入圍國聯賽揚獎。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）還未決定3位猛將的打序，不過他給球迷投票的結果是「貝茲─弗里曼─大谷翔平」的順序。