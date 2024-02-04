長相甜美、身材姣好的爆乳直播主「依梨」，本名謝宜珊，她被直播時認識的香港乾爹張姓男子提告，指控她在2022年1月28日，用LINE佯稱：「我們公司也有禁愛令，如果想跟寶寶走下去的話，勢必要賠償給公司贖身金，毀約費用要賠償100萬元」，並將錢轉帳到她的帳戶。

法院審理，謝女堅詞否認有詐欺取財的犯行，她辯稱，「我是認真跟張男交往，對方表達想跟我結婚的決心，但我跟公司有簽商案合約，如果不能直播需要賠償，我才跟張男說公司有禁愛令，需要賠償100萬元，賠償金額只是粗估，沒有詐騙張男的意思。」

法官檢視，謝女是Twitch直播平台的實況主播，透過直播認識張男，並從2022年1月5日起，用LINE與張男聯繫，同年1月28日12時25分許，傳送訊息給張男，「因為之前有跟公司簽約，然後粉絲數有達到所以會無條件續約，我們公司也有禁愛令，也不可能輕易結束直播的工作，如果想跟寶寶走下去的話，勢必要賠償給公司贖身金，毀約費用要賠償一百萬元費用」。

而黃女（乙方）在2020年6月10日，跟整合行銷公司（甲方）簽署「演藝經紀合約」，合約期間從2020年6月10日至2023年6月10日。

合約第11條則約定：「甲乙雙方應依本約行使權利、履行義務，並應秉持『誠信原則』慎重處理。若一方有前述違約情事，造成本合約終止或解除，除依相關條文處理外，違約之一方並應賠償無過失之他方因此所受之損失，其損失依過往執行確認單所認列之費用計算」。

法官認，依據合約，若謝女在2022年1月28日終止合約，該公司計算後，可對謝女求償117萬3112元，因此，謝女向張男表示：「毀約費用要賠償100萬元」，應屬有據，且張男也並未完成匯款。日前依法判決，謝女無罪。