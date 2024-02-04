美國南卡羅來納州3日舉行民主黨總統候選人首場黨內初選，爭取連任的81歲現任總統拜登以超過90％得票率輕鬆勝出。

美國南卡羅來納州3日舉行民主黨總統候選人黨內初選，各大媒體預測，爭取連任的81歲現任總統拜登以超過90％得票率輕鬆勝出。南卡州是民主黨第一場正式的黨內初選。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、「富比世」（Forbes）網站報導，根據美聯社統計的開票結果，在開出的22％選票中，拜登以96％壓倒性得票率輕鬆勝出，贏過主要對手作家威廉森（Marianne Williamson）的1.9％得票率，及眾議員菲力普斯（Dean Phillips）的1.4％得票率，拿下南卡羅來納州黨內初選勝利，選舉結果符合外界先前預期。

「富比世」指出，在周六投票截止、開始開票23分鐘後，美聯社即宣布拜登勝選。

民主黨2024總統候選人黨內初選較共和黨晚開跑，3日舉行的南卡州初選是民主黨首場官方初選，拜登取勝後將正式獲得第一批黨內代表票，南卡州一共有55張黨內代表票。

過去數十年來，民主黨黨內初選都由愛荷華州及新罕布夏州率先起跑，不過在拜登敦促下，民主黨全國委員會（Democratic National Committee）決定將今年這2州的黨內初選往後移，改由南卡州打頭陣，愛荷華州隨後同意將初選日期移至3月5日，新罕布夏州不從，仍照樣在1月23日舉行初選，迫使民主黨全國委員會懲罰新州，剝奪該州參與民主黨代表大會的資格，拜登因此未參與該州1月的黨內初選，儘管名字未出現在投票單上，不過拜登最終仍以64％得票率獲勝，原來是支持者投票時直接將他的名字寫在投票單上，以表達對他的支持，不過新州的投票結果不會產生任何代表，僅具象徵意義。

贏得南卡羅來納州對拜登相當重要，2020年的總統大選中，拜登因為贏下南卡的黨內初選，奠定他後續獲得提名民主黨總統候選人的基礎。當年拜登先後在愛荷華州、新罕布夏州、內華達州黨內初選滑鐵盧，分別以得票率第五、第四、第二名作收，不過當時南卡大量非裔選票讓他取得壓倒性勝利，後續又在各州初選領先，幫助他獲得民主黨提名。

拜登的競選團隊希望藉由再次贏得南卡初選，以重新激勵當地非裔選民，挽救拜登下滑的支持率。