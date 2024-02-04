男星黃偉晉主持《2024超級巨星紅白藝能大賞》，被質疑對南韓女團LE SSERAFIM開黃腔惹議，事後有網友將影片翻出認為是另一名主持人莎莎接話，才導致事情演變成這樣；對此，事隔一周，莎莎再度發聲，謝謝每個建議及鼓勵「會讓自己更進步」。

莎莎3日在IG限時動態二度回應「這陣子的風波謝謝大家的關心，每個建議和鼓勵我都收到」，承諾會努力在每一份工作上都到盡善盡美「也請大家多多指教，我會讓自己更進步」。

莎莎3日在IG限時動態二度回應感謝大家關心。（圖／莎莎IG）

事實上，當網友將矛頭指向莎莎時，Lulu便在莎莎社群留言表示，所有人都是同一陣線的夥伴，沒有人想要惹事，也呼籲所有人保持冷靜，做個能夠明辨是非的粉絲。

至於黃偉晉也現身留言透露，在準備紅白的過程中所有主持人都給予幫助，更提到莎莎神救援他「一大段遺漏掉的段落」，就連彩排時一度快撐不下，也會拿糖果給他吃，因此看到莎莎因自己遭公審心裡相當難受，隨後他提到，事件爆發後，所有人都不斷安慰他，讓他堅信所有人都是好人，也呼籲網友理性思考跟發言，不要再讓此事增添更多受害者。