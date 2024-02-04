紅髮艾德飆唱百億神曲 把「TAIWAN」穿上身嗨翻5.6萬人 #紅髮艾德 #高雄 #演唱會 #神曲 #唱 #TAIWAN #衣服 #嗨翻 #親切 #寵粉

英國創作歌手Ed Sheeran昨日於高雄世運主場館舉辦演唱會，吸引大量樂迷湧入，場內外即時人數一度達9萬4646人，再次刷新演唱會人數紀錄。捷運世運站以3分鐘密集班距進行疏運，單日累積運量達27萬人。演唱會散場時更加派45輛接駁車投入疏運直達左營高鐵站、捷運高雄車站。民眾進、離場秩序良好，費時90分鐘即完成散場，

高雄市長陳其邁表示，為順利疏運全台各地湧入的樂迷，除親自指揮中心督軍疏運工作，更增派人員加強引導民眾至捷運世運站搭乘，增開捷運區間車，加密捷運班距縮短至3分鐘一班，並加派散場接駁車，將歌迷快速載運至高鐵左營站轉搭高鐵、台鐵，交通局透過捷運公司起迄資料分析後，也指示增開散場接駁車前往捷運巨蛋站。

交通局表示，昨日捷運世運站以3分鐘密集班距進行疏運，單日累積運量達27萬人。演唱會散場時更加派45輛接駁車投入疏運直達左營高鐵站、捷運高雄車站。演唱會整體疏運狀況良好，於晚間23時49分前順利疏散完成，於90分鐘內順利完成疏運，感謝民眾配合交通宣導及疏運措施，讓演唱會交通疏運圓滿達成。