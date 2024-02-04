過年要到了，家家戶戶忙著大掃除，一名女網友近日清理浴室，在全聯買了一罐「水垢殺手」，神奇的是才噴幾滴上去都還沒刷，霧茫茫的玻璃置物架竟然用水沖就變透明，讓她大讚好用。

原PO昨天在臉書「我愛全聯-好物老實説」表示，打掃浴室最常遇到就是水垢問題，所以這次買了許多人大推的水垢殺手來清潔，效果快到讓她覺得很神奇，噴上去等待一下都還沒刷，用水沖玻璃置物架立馬變透明，直呼「原本是不透的情況欸！」接著再刷一下就更亮，早上只花短短時間就清洗完浴室。

貼文PO出引起網友熱烈討論，「這瓶清潔廚房流理台也真的很強」、「我也有買水垢殺手」、「我也剛剛大掃除完」、「我也買了，還沒使用但是看起來很厲害」。

另外，原PO還使用「一滴淨」清理洗衣機，不用浸泡就出現一堆海帶髒污，趕快全都撈起來，滿滿成就感。還有人分享「洗衣機用漂白水真的洗更多出來喔！試試看」。