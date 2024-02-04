雷軍在微博宣布，由於小米SU7正在全國範圍展開全面路測，公司目前正在緊鑼密鼓地為小米SU7上市做最後的準備。為了讓自己能把更多精力放在汽車業務上，公司決定，集團總裁盧偉冰兼任小米品牌總經理，以後小米手機發表會也將由他主講，第一場就是小米14 Ultra。

此前市場消息指出，小米汽車首款車SU7將於2月中下旬正式啟動批量生產，隨後3月產量預計在2,000輛左右，並有望在2024年中完成產能爬坡，7月產量可達萬輛以上。