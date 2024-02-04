立法院長選舉後，綠白陣營為了「珊昌配」喬不攏相互指控，媒體人張禹宣直言，民進黨從未說要支持白委當國會龍頭，且民眾黨主席柯文哲的最大問題就是過度解讀，只要來了一個可能與民進黨有關係的人，就會被他認定是準總統賴清德身邊的重要人士。

張禹宣2日在政論節目《關鍵時刻》表示，國民黨和民進黨面對民眾黨的態度一致，就是立法院副院長有討論空間，但院長一定要是自己陣營的人。張禹宣指出，柯文哲公布白委黃珊珊角逐立院龍頭時，喊話民進黨可考慮支持黃，然而，綠營從頭到尾都沒說要讓民眾黨的人當院長，而和柯陣營溝通的醫師陳永興等人，也都不是民進黨高層。

張禹宣提到，若要進行政治協商，通常得和對的人談才能討論到重點，然而柯文哲不僅沒和重要人士談，還指民進黨四分五裂。張禹宣分析，柯文哲是在怪民進黨找了許多人去和他談，這些人聲稱傳達了賴清德的訊息，但賴卻無法說服民進黨立院黨團總召柯建銘。

在張禹宣看來，柯文哲最大的毛病就是過度解讀，只要來了一個可能與民進黨有關係的人，就會被他認定是賴清德身邊的重要人士、能說得上話。