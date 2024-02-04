Ben Simmons checks into the game and is met with a chorus of boos from the Sixers crowd 😅



(via @erikslater_) pic.twitter.com/XTAnCrKLbv — ClutchPoints (@ClutchPoints) February 3, 2024

籃網後衛班西蒙斯4日重返自己職業生涯發源地費城，昔日恩怨情仇都在同時爆發，當他首節替補上場時，全場也傳出龐大噓聲，不過班西蒙斯似乎毫不在意，替補上場打了13分39秒，竟然完全沒有任何一次出手，只拿9籃板、5助攻，可是籃網仍以136比121修理少了恩比德的地主七六人。

2016年選秀狀元身分被七六人選上的班西蒙斯，生涯前4個球季都在七六人打球，卻在2020-21年球季季後賽表現欠佳，引發教練、隊友與球迷嚴厲批評，讓他憤而提出交易申請，且故意不向七六人報到，總算在2022年2月才被七六人交易到籃網。

結果班西蒙斯今天首度回到費城打球，當他首節被換上場，引發全場龐大噓聲伺候，他也很快因為手傷下場治療，上半場只打10分21秒，雖有6籃板、5助攻，卻誇張到1次出手都沒有，但籃網打完上半場，仍以67比51大幅領先，來到下半場更把領先差距擴大到20分以上，費城球迷當然看得更悶。

籃網能在客場輕取七六人的頭號功臣是卡麥隆湯瑪斯，他拿全場最高40分，最近陷入交易傳聞當中的布瑞吉斯也有23分，隆尼沃克20分，卡麥隆強生13分，克萊斯頓12分、15籃板；七六人以替補入選全明星賽的馬克塞23分最高，烏布雷也有16分。