1日剛當選立法院長的韓國瑜，2日因沒進立法院被批「沒上班」，資深媒體人謝寒冰認為，現在就開始「黑韓」沒太大意義；而針對資深媒體人李艷秋建議，韓應強勢監督政府，不該再搞朝野和諧，謝表明不認同，他直言立法院長的工作，就是要讓政黨有共識以通過法案，並呼籲韓在協調時，應顧好4面向。

針對韓國瑜就任後的首個上班日沒踏進立法院辦公室，挨批「沒上班」一事，謝寒冰昨（3）日在政論節目《新聞大白話》表示，韓最重要的工作就是把立法院長做好，重點是看他的表現，現在開始黑韓沒太大意義，且可能黑幾天就黑不下去。

另外，對於資深媒體人李艷秋覺得，韓國瑜應展現監督執政的強勢作為，別再搞朝野和諧、調和鼎鼐的事，謝寒冰則表示不認同，並強調立法院長的工作，就是該讓政黨進行協商、把法案通過。

謝寒冰強調，韓國瑜未來還是要進行協商、協調，但應盡量做到公平、客觀、公開、不要私相授受。