彰化縣政府投入3000萬元經費打造的鹿港鎮鹿港溪光環境3日晚間啟燈，彰化縣長王惠美（前排左一）邀請遊客前來感受夜鹿港的獨特魅力。（彰化縣政府提供／孫英哲彰化傳真）

夜遊鹿港又有新去處！彰化縣政府投入3000萬元經費，打造綿延1.5公里長的鹿港鎮鹿港溪光環境，將書法這項鹿港的元素融入景觀燈罩之中，更將鹿港在地特色融入燈光變化裡，未來還將有10層樓的酒店與賣場進駐，可進一步留下遊客，帶動鹿港夜間經濟的發展。

彰化縣長王惠美指出，鹿港溪承載彰化的歷史文化，也是鹿港的母親河，在她擔任鹿港鎮長期間，將鹿港溪沿岸的違章建築拆除。縣府在2022年起規畫鹿港溪景觀廊道、開源廣場、河中島、水中舞台和風帆廣場等，讓鹿港溪呈現新風貌。

然民眾反映，相較於鹿港溪景觀廊道，鹿港溪的沿岸相對比較昏暗，因此縣府再投入3000萬元，打造綿延1.5公里長的鹿港溪光環境，將畫法這項鹿港的元素融入到景觀燈罩，也以燈光表現鹿港在地特色，在不同時節和節慶期間呈現出不同的燈光變化，讓遊客感受夜之鹿港小鎮的獨特魅力。

昨晚鹿港溪光環境啟燈，鹿港溪增添絢麗色彩，王惠美期望嶄新的鹿港溪夜間光環境，可帶動周邊特色商家營造共榮發展的夜間經濟，展現鹿港溪新風貌，以及夜鹿港獨特魅力，希藉此吸引更多遊客到鹿港遊玩，白天到晚上都不無聊，延伸鹿港的夜生活地圖。

留下遊客在鹿港夜間觀光，旅宿問題也成為鹿港觀光的重大課題。王惠美說，過去她在擔任鹿港鎮長期間，就很希望發展鹿港的夜間經濟，但過去的條件較為不足，民宿資源較為缺乏，經過10幾年的發展，到了現在已有越來越多民眾投入到民宿旅遊上，使鹿港的觀光旅遊越來越熱鬧。

目前在彰化縣消防局第三大隊旁的1公頃空地未來將成為鹿港轉運站，得標廠商由鹿港在地的國際車燈大廠帝寶工業，攜手旅館餐飲企業台中星享道集團，預計興建獨棟的轉運站，以及樓高10層的酒店與賣場，將讓夜鹿港越夜越精彩。

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