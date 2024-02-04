台中市警局第一分局大誠分駐所員警，日前晚間10時許接獲熱心民眾報案，只稱在寒流來襲的夜裡，一名輪椅老婦獨自在柳川河畔旁，需要員警的協助，員警白盛哲、廖柏皓獲報趕抵現場，擔心老婦穿著單薄，獨自吹著寒風恐受寒，便主動載老婦平安返家。

據了解，路過的熱心民眾發現67歲江姓老婦，當時獨自一人坐在河畔旁，又逢寒流來襲低溫壟罩，周遭沒有遮蔽物可以避寒，便立即報警請求協助，員警到場上前關心，江婦表示，多次嘗試尋找回家的路卻找不到，因為體力不支才會在此休息。

員警擔心江婦會受到風寒而感冒，便主動要護送平安返家，江婦起身時，員警便察覺她因受風寒刺激，導致四肢無力，無法獨力行走，需要器具的輔助才能緩慢前行。

員警白盛哲見狀便把江婦抱上車，隨後在員警積極的查詢下，與社工取得聯繫，獲知江婦住家地址後順利送返家。

第一分局分局長鍾承志在此呼籲，家中若有長者患有失智情形，家屬可在其衣服繡上姓名及聯絡電話，或是戴上防走失手環、愛心手鍊，使警方或善心人士能在其不慎迷途時迅速聯繫家屬，協助返家。

另外，也請家屬多多關心與陪伴，並且多加留意長者之動向，避免發生不必要的危險；另農曆春節將近，臺中市政府警察局配合全國同步啟動「113年加強重要節日安全維護工作」，統合協調義警、民防、義交、志工及守望相助隊等維安力量，務必達成「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大工作主軸，讓民眾平安、快樂過好年。