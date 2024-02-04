放寒假許多孩子都晚睡晚起，兒科醫師表示，寒暑假沒有課業的壓力，好好調整作息，一般而言都會比平常長高快許多，提醒長高的三大項黃金秘訣，就是「吃」、「睡」、「動」，每晚10點前就要上床，「身高不會等我們準備好了才開始長，每一天都要把握。」

兒童遺傳內分泌專科醫師陳菁兒在臉書粉專PO文指出，「寒假是長高高的好時機」，最近回診時，她都不忘多囉唆一句，寒假要好好調整作息，把握長高的機會。以下為陳菁兒推薦的「長高高的三項黃金秘訣」

■「吃」：均衡飲食多補充蛋白質，注意微量元素攝取，避免精緻澱粉和油炸食物。

■「睡」：每天晚上10點前上床，睡覺睡滿8小時，把握生長激素分泌高峰，要擁有良好的睡眠品質，如果有過敏要控制。

■「動 」：每天運動30分鐘，以跳躍運動為主。

兒童內分泌醫師黃世綱也在臉書剛剛好醫師-兒童內分泌 Dr. 黃世綱PO文指出，父母不高，孩子不一定也不高，但需要及早評估，及早調整生活習慣，一般而言，女孩的身高可以長到骨齡 14 歲，男孩的身高可以長到骨齡 16 歲。

除了身高要注意，陳菁兒也提醒家長別忘了注意孩子青春期發育，7至9歲注意有沒有第二性徵發育，一有發育的狀況，趕快找醫師確認發育情形，和照骨齡了解生長板狀況，日常生活中要避免環境荷爾蒙，例如有香味的乳液、精油類等，要使用要注意。