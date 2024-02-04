PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕表示，本周僅剩兔年封關一個工作日，接下來將休市7日，根據近15年來的台股春節封關日表現，大盤普遍漲多於跌，上漲機率超過八成，但因為將迎接春節長假，封關日當天資金動能往往較為轉弱，漲跌幅亦會比較平緩，因此近15年來的平均漲幅為0.1%，預期周一台股表現也將維持此調性。

孫傳恕指出，目前對台股有利的是，今年來金融市場受惠市場降息預期升溫，資金持續轉向風險性資產，在國內晶圓龍頭大廠、國外美超微等科技龍頭廠商釋出正向展望激勵市場，資金再次湧入AI相關題材個股，並進一步帶動大盤回升到萬八之上。

孫傳恕認為，看好外資資金持續回流台灣股市，配合AI題材表現強勢，推升電子通路、半導體及電腦及周邊等族群優於大盤表現，在半導體及AI類股獲利成長帶動下，不僅能讓相關股價維持上漲動能，亦可同步受惠於GDP成長及獲利面改善，預期今年首季台股將展現震盪向上格局，建議投資人汰弱留強、具焦強勢趨勢股。