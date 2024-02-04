日本共同社3日引述多名消息人士報導稱，中國海警局的船艦上月開始，多次透過無線電，向在釣魚台附近飛行的自衛隊飛機發出警告，指對方侵犯中國「領空」，要求立即離開。

報導指，由於中國海警對此已數度發出警告，此舉被或許是中國海警展開的「新任務」。中國國家主席習近平去年11月，到武警海警總隊東海海區指揮部視察，強調要有效維權執法，堅決捍衛領土主權和海洋權益。

日本政府透過外交管道提出反對，強調中國海警的做法「不可接受」，但並未公開。報導指，中國海警以往在釣魚台一帶的常態化行動集中在海上，主要跟蹤日本漁船；如果現時行動擴大至空中，可能會讓中日衝突升級。

據消息人士稱，自1月以來，在釣魚台附近海域航行的中國海警局船艦，已開始用無線電通知海上自衛隊飛機，以其可能侵犯領空為由要求「立即離開」。而在鄰接區外的公海上，中國軍艦和日本海自艦艇停留對峙的狀況時有發生。