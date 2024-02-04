星二代歐陽娣娣是資深男星歐陽龍和傅娟的小女兒，娣娣有兩位明星姊姊歐陽妮妮和歐陽娜娜，最近她也跟上姊姊們的腳步，參加選秀節目《創造營亞洲》爭取出道女團的機會，而最近歐陽娣娣的初次表演也曝光，帶來芭蕾風舞台，可愛甜美又仙氣十足，豈料卻有網友批評歌聲：「簡直車禍現場。」

大陸與泰國共同製作選秀節目《創造營亞洲》將在2月開播，前陣子才釋出主題曲〈Summer Dream〉MV，只見她出場時間不到５秒，但還是美到令人驚艷。最近她與其他來自泰國、馬來西亞成員組成一隊，帶來歌曲〈Test Me〉，只見她打頭陣，以甜美的嗓音唱出主歌，而其他人各司其職，大家齊力完成演出，不過聽得出來女孩們有些許緊張，不過表現依舊亮眼。

影片曝光後，大部分網友都抱持正面意見，認為她只要繼續努力打磨，必能繼續在舞台上發光，不過也有網友抱持反面意見，紛紛表示：「車禍現場」、「唉怎麼說呢挺一般的」、「唱的什麼玩意兒」、「感覺跳得一般但是挺可愛的」、「妝造很不錯，其他就算了」

歐陽家的三姊妹，歐陽妮妮與歐陽娜娜已在大陸演藝圈深耕多年，知名度頗高，曾傳出半年賺進3億台幣的消息，而今年19歲的歐陽娣娣，有意跟隨姊姊的腳步，將重心移往大陸，除了接拍陸古裝劇《當家主母》丫鬟一角正式出道，也錄取北京電影學院，並參加《創造營亞洲》努力爭取事業發展，外界也十分期待歐陽娣娣能夠成團出道。