桃園市龍潭區一名8旬孫姓婦人，因為思念國外的兒女，昨天（3日）深夜獨自帶著行李，想要搭車前往機場，不料，因夜間視線模糊導致迷路，加上體力不支，在車水馬龍的中豐路上，不斷向往來車輛招手，險象環生，所幸熱心民眾發現後，向龍潭警方報案請求協助。

聖亭派出所警員曾紀柱、徐逸明及鍾森威巡邏時獲報，隨即趕往現場，發現孫婦獨自蹲坐在道路中間的分隔島上，員警上前了解，發現孫婦雙手不斷顫抖，還緊握一把雨傘及拖著行李箱，孫婦還不停地說：「我很想家人，我想回家」，警方先聯絡救護人員，到場檢查身體狀態後，發現並無大礙。

員警進一步詢問孫婦，得知其年輕時從韓國遠嫁台灣，兒女長期都住在國外，獨自居住在台灣，但在迷途時，遺失了家中鑰匙，故無法回家。由於當下已是深夜，有其危險性，員警先將孫婦帶回派出所休息。

警員劉立夫隨即自掏腰包，購買餐點給孫婦享用，經身分比對查證，順利聯繫到國外的家屬，並感受到家屬的憂心，員警告知孫婦狀況良好無需擔心，家屬對於警方熱心協助，還將她當作家人般照顧，電話中不斷稱讚：「臺灣警察、人民保母」。

龍潭警分局分局長張鶴瓊對於派出所基層4名員警認真積極工作表示肯定，另外呼籲民眾，家中如有失智長輩可申請配戴愛心手環或在服裝明顯處繡上連絡方式，以利走失協尋之用；如有發現有長輩在路上逗留不知去向，民眾主動採「看、問、留、撥」4步驟，即向警察機關報案，以利警方立即前往協助處理，讓長者能夠平安地找到回家的路。