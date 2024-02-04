春節假期將至，據大陸國家移民管理局預測，今年假期全國口岸將迎來新一輪出入境客流高峰，日均通關人數將達180萬人次，較去年春節增長約3.3倍，與2019年春節出入境流量相當。

大陸央視新聞4日報導，大型國際機場口岸預計客流高峰主要集中在8日至11日（臘月二十九至正月初二），以及16日至17日（正月初七至初八），上海浦東、廣州白雲、北京首都、杭州蕭山、成都天府機場日均通關人數預計分別達到8.3萬、3.9萬、3.6萬、1.6萬、1.6萬人次。

毗鄰港澳陸路口岸預計客流高峰則主要集中在11日至15日（正月初二至初六），珠海拱北、青茂、港珠澳大橋、橫琴口岸日均通關人數預計將達到30.5萬、9.9萬、7.8萬、6.5萬人次，深圳羅湖、福田、廣深港高鐵西九龍站、深圳灣口岸預計將達到19.8萬、15.7萬、10.4萬、10萬人次。

此外，大陸國產大型郵輪「愛達·魔都號」將於14日自上海吳淞口國際郵輪港入出境，屆時入出境旅客將達8000人。

而據此前大陸國家移民管理局公開數據顯示，2019年春節期間全國邊檢機關共查驗出入境人員1253.3萬人次，若以當年春節假期7天（2月4日至10日）計算，日均通關人數達約179萬人次。