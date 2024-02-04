教育部近日公布「聯合國永續發展目標─教育統計指標」分析，我國2021年國小學齡前一年組織學習參與率為96.64％，遠高於世界平均之 71.46％；我國2022年中等以下學校提供教學用網路及電腦之比率皆為100％，跟南韓、新加坡、美國、芬蘭、瑞士及澳洲等國並駕齊驅。

教育部以聯合國優職教育指標SDG4，探詢我國教育永續發展目標完成程度並與國際接軌。其中，國小學齡前一年組織學習參與率，係指5歲（國小學齡前一年）人口參與組織學習（包括就讀幼兒園、國小及特教學校）的比率。

教育部表示，我國2021年國小學齡前一年組織學習參與率為96.64％，高於世界平均之 71.46％，略輸於法國99.65％、愛爾蘭97.49％、瑞士98.07％、瑞典99.04％，但領先美國的84.15％、南韓的93.34％。

此外，我國2020年國小教育完成率為99.98％，高於世界平均86.90％及東亞平均 98.20％；國中教育完成率為99.66％，高於世界平均76.60％及東亞平均91.10％；高級中等教育完成率為98.67％，高於世界平均57.60％及東亞平均76.00％。

觀察南韓、美國、澳洲等主要國家，國小教育完成率介於98.00％至100％間；國中教育完成率介於90.80％至100％間；高級中等教育完成率則介於75.30％至98.67％間。

現在是數位時代，政府能否提供學校網路及電腦設備，將影響到教育競爭力。根據統計，我國2022年中等以下學校提供教學用網路及電腦之比率，跟南韓、新加坡、美國、芬蘭、瑞士及澳洲等國並駕齊驅，皆為100％。

中等以下各教育等級學校提供教學用網路比率的世界平均介於44.04％至69.42％間、東亞平均介於95.28％至95.53％間；提供教學用電腦的世界平均介於48.73％至80.51％間，東亞平均則介於91.64％至94.79％間。

我國2020年國小、國中及高級中等教育完成率之性別平衡指數均為1.00，呈性別平衡。這項指標愈接近1代表示兩性愈平衡，介於0.97至1.03之間可視為平衡，高於此範圍者代表女性優於男性，反之則否。在國中階段印尼及大陸均為1.06，高中階段西班牙為1.14、大陸為1.13，均呈現女性優於男性的狀況。