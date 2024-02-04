三星電子記憶體品牌產品業務團隊副總裁Hangu Sohn表示，三星運用先進的記憶體技術，為優化固態硬碟解決方案努力不懈。最新推出的消費級固態硬碟990 EVO，結合創新與實用性，強化用戶的運算體驗，實現性能、能源效率和可靠性的最佳平衡，支援最新PCIe接口、能因應各種日常任務，包括遊戲、商務與創意工作。

990 EVO較前一代970 EVO Plus效能提升43%。其連續讀取速度高達每秒5000MB，連續寫入速度達到每秒4200MB。隨機讀取和寫入速度亦大幅升級，分別高達700K IOPS和800K IOPS。990 EVO運用主機記憶體緩衝技術，將固態硬碟與主機處理器DRAM直接相連，即使採用DRAM-less設計，亦可實現優化的效能。對於自舊型固態硬碟升級的用戶，將能體驗閃電般的遊戲載入速度，及更快的大型檔案存取速度。

三星應990 EVO支援PCIe 4.0 x4和PCIe 5.0x2介面，滿足現今支援PCIe 4.0 M.2插槽的PC需求，同時相容PCIe 5.0介面，為未來應用提供散熱控制和節能的功能。

三星990 EVO固態硬碟共推出1TB、2TB兩種容量規格，建議售價分別為3739元及6289元，預計在2月上旬起於全台指定通路陸續上市。