呼吸道疫情持續升溫，耳鼻喉科醫師張弘表示，近日就醫患者以新冠肺炎、流感及腺病毒佔最大宗，一半的人都有發燒症狀，他分享診所內電腦候診名單，每1分鐘就有1人掛號看診，長長名單深不見底，讓他天天加班，這波疫情不只醫師崩潰，就連看診的民眾也抱怨看診至少要等1小時。

張弘近日於個人臉書粉專指出，最近就醫患者以新冠肺炎、流感及腺病毒佔多數，有1／2的患者有發燒症狀，身體非常不舒服，此外還有少數人感染腸病毒、腸胃炎等，導致診所天天爆滿，他只能加班替民眾看診。

張弘上傳診所電腦的候診畫面，只見每1分鐘就有1個民眾掛號看診，深不見底的候診畫面，讓他祈禱這波疫情快點過。

耳鼻喉科醫師柯仁弘也在臉書感嘆，診所的鐵捲門還沒打開，門口已有排隊人龍，每天看診看到天昏地暗；網友也發文抱怨自家附近診所看診況狀，指掛號經常額滿，即便掛號成功，光候診時間就要1小時起跳。

疾管署發言人羅一鈞表示，春節人潮南來北往，年後新冠肺炎會再迎來第二波高峰，呼籲民眾到公共場所戴口罩，並盡快接種疫苗。