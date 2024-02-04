民眾黨主席柯文哲昨（3）日在新竹小草見面會上稱，若規定讀過大學才能投票，民眾黨一定贏，柯的前顧問、曾為他操刀LINE官方帳號的時事評論員吳靜怡分析，柯是利用年輕人認為他「科學」來創造世代裂解的輿論，以證明自己沒有輸。

柯文哲昨提到，民眾黨支持者的特色是中間、年輕和高教育程度，類似新加坡執政黨人民行動黨的菁英政黨，若是台灣的選舉改成有念過大學才能投票，民眾黨已經贏了。

「柯文哲若不斷散布對平等和民主價值觀的扭曲言論，這影響真的比小朋友看抖音還要嚴重」，吳靜怡今在臉書發文表示，柯文哲昨那番言論的背後，是在利用年輕人以為他科學而創造出世代裂解的輿論，一再用各種偏差方式來證明自己沒有輸。

吳靜怡強調，投票權的授予是基於公民權利，而非僅為受教育水平，許多年長者是環境不允許才無法唸書，就如同柯文哲的媽媽為了給他良好的環境，去賣菜、當播音員、兼差等；她批評，柯是個藐視民主的霸權主義者。