綜合澎湃新聞與《中國證券報》消息，碧桂園方面3日表示，首批房地產項目白名單落地後，公司對符合要求的項目積極申報，目前確認已獲批進入白名單的項目超過30個，涉及河南、湖北、四川、山東、重慶等地。碧桂園同時表示，廣東、湖南、東北等地申報的項目正處在政府審批階段。

碧桂園方面表示，進入白名單後，公司相關項目將獲得融資支持，有助於緩解資金壓力，推動保交付、資產盤活，提升項目可持續經營能力。同時，公司深感保交付責任重大，保交付是公司必須堅守的底線。

分析人士認為，碧桂園多個項目入圍首批白名單，說明公司雖暫時遭遇困難，但仍得到政府及監管機構支持和認可。近期政策寬鬆進入加速落地階段，廣州、蘇州等城市相繼鬆綁限購，有望促進購房需求釋放。需求端和企業端政策協同發力，有望推動房地產市場逐步站穩。

據報導，2023年全年，碧桂園累計交付超60萬套房屋，累計交付面積7162萬平方公尺，涉及31省249個城市。

今年1月12日，為滿足不同所有制房地產企業合理融資需求，支持在建房地產項目正常建設，維護購房人的合法權益，大陸住房城鄉建設部和金融監管總局聯合印發《關於建立城市房地產融資協調機制的通知》，精準支持房地產項目合理融資需求，促進房地產市場平穩健康發展。

1月26日上午，住建部召開城市房地產融資協調機制部署會，要求地級及以上城市政府要把這一重要機制迅速建立和運轉起來，加緊研究提出可以給予融資支持的房地產項目名單。