愛情有股魔力，可以使人瘋狂，讓人迷失自我，但有些人卻不會深陷其中，被感情駕馭或掌控，《搜狐網》盤點12星座，其中3星座最不被愛情左右，他們或因霸氣的性格，或因高傲的姿態，或因理性的權衡，能轟轟烈烈談戀愛，卻保有自我的尊嚴。

▌獅子座

與生俱來的霸氣讓獅子有王者之姿，有稜有角、倔強高傲，更有不容觸碰的尊嚴，凡事自我判斷，不會被誰左右；強勢的獅子面對愛情時也有霸氣，不過會溫柔許多，特別是真心付出而傾心相許時，那份純粹熱烈的愛讓獅子收斂鋒芒，從霸氣的王者變成溫暖的大貓，但是，獅子即使深愛一個人，依舊占有主導地位，決定兩人的感情進程，如果有人試圖透過愛情操控獅子，注定要失敗的，他們寧可失去也不被掌控。

▌水瓶座

水瓶自我且特立獨行，幾乎看不到弱點，他們態度高傲，不彎腰、不低頭、不卑微，生活裡處處彰顯著主見與獨立，處處表現不在意，包括愛情；在水瓶的愛情裡，理性與自律讓他們表現淡然，喜歡一個人不會表現得太過熱烈，即使心裡再深刻也沒有非誰不可，而是拿捏恰到好處的距離，如果想用愛情束縛他們，欲擒故縱左右他們，水瓶的高傲不會讓自己就範，不允許因為愛情而失自我尊嚴，哪怕失去也不願意被駕馭、掌控。

▌摩羯座

在摩羯的世界裡，他們渴望愛情，但更崇尚事業，他們是天生的奮鬥者，野心、事業心、求勝欲極強，有極致的理性與自律，很少暴露自我，自然也不被左右與操控，包括愛情；摩羯雖然願意為愛而改變，也懂得真心付出，但當愛情與事業面臨抉擇時，理性的他們傾向於事業，即使內心有不捨與不忍，也會堅持自己的原則，也因此，試圖用愛綑綁摩羯無用，他們可以壓抑自己情感，為自我最佳利益而取捨，不會被駕馭、掌控，哪怕失去也在所不惜。