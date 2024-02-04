新竹市衛生局稽查發現店家庫存的台糖梅花豬肉片，雖非效期2024年6月10日此批檢出含有瘦肉精的產品，為保障食品安全，已立即預防性下架129件梅花豬肉片產品。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

台糖「安心豚梅花肉片」檢出瘦肉精「西布特羅」，新竹市衛生局4日表示，接獲通報後追查發現，竹市有2商家販售，衛生局立即稽查，查獲店家庫存的台糖梅花豬肉片，雖非效期2024年6月10日此批檢出含有瘦肉精的產品，但為保障食品安全，當場預防性下架回收129件。此外，經查案內該效期產品並未銷售至竹市全聯、大潤發等賣場。

新竹市衛生局表示，3日下午2時30分左右，接獲產品源頭管轄機關台中市政府衛生局提供台糖有限公司冷凍安心豚梅花肉片，有效日期2024年6月10日產品流向，經物流公司追蹤下游廠商，竹市有2商家販售。

衛生局也指出，現場查獲店家庫存的台糖梅花豬肉片，為效期2024年7月14、21日計129件，雖非效期2024年6月10日此批檢出含有瘦肉精的產品，但為保障民眾食品安全，衛生局已針對129件產品完成預防性下架。

衛生局表示，有關國產肉品檢出含有禁用的動物用藥，尚待所轄地主管機關追溯源頭屠宰加工及農業畜產等調查，以利進一步釐清。

新竹市衛生局長陳厚全說，有關台中市政府近日查獲台糖「安心豚梅花肉片」含有瘦肉精「西布特羅」，經台中市政府、屏東縣政府、台南市政府衛生局所稽查的資料，發現新竹市有2家零售商販賣相關產品。

陳厚全說，新竹市衛生局已經和2家零售商取得聯繫，並展開稽查，若有相關產品，也會立即下架，以保障市民食品安全，不過，新竹市內大型連鎖商店，如全聯、愛買、遠東百貨等大型賣場並沒有販售相關產品，請民眾放心。