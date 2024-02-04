今晚變天！天氣風險公司分析師廖于霆表示，趕快把握今天白天大掃除，因為這是近期最溫暖的一天，晚起鋒面報到轉雨，未來一周一直到初一（10日），台灣氣溫緩步下降，降雨機率升高，小年夜到初一冷氣團來襲各地低溫只有10度左右。

廖于霆在臉書表示，今白天台灣各地高溫上升，氣溫27、28度、南部31度，但今日深夜到明天（5日）清晨有鋒面通過，整個西半部以及北部將轉為陰陣雨天氣，馬祖有雷雨。不過這波鋒面來得快走得也快，到了明天白天各地降雨趨緩。但隨之而來是東北季風增強，中部以北與東北部氣溫明顯下降，高溫剩下18〜20度，低溫14〜15度，明顯轉濕冷。南部與東南部感受較不明顯，但夜晚低溫會降到16〜20度，日夜溫差拉大。

廖于霆說，本周是年前上班最後一周，台灣天氣不太穩定，周一、二（5、6日）僅北部、東北部有陣雨，到了周三、四（7、8日）降雨範圍擴大，受華南雲系東移影響，西半部與北部地區陰天有陣雨，且冷空氣南下，目前看來可達到大陸冷氣團等級，小年夜到初一（8到10日）各地低溫只有11〜13度，感受寒冷。

廖于霆說，好好把握今天趕快大掃除，因為這是近期最溫暖的一天，否則未來一周到除夕夜，台灣整體氣溫呈現緩步下降趨勢，且降雨機率逐步升高，打掃起來會比較不舒適。