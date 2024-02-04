澎湃新聞4日據Wind數據不完全統計，大陸1月地方債發行規模為3844.4966億元（人民幣，下同，約合新台幣1.68兆元），與去年同期相比有所下降。其中，地方政府發行的新增債券較去年同期下降71.98％，地方債發行總量同比下降40.26％，但再融資債券的發行量較上年同期大幅增長近12倍。

報導指，1月大陸新增債券1753.5708億元，占比45.61％。其中包括一般債券1185.757億元，專項債券567.8138億元；再融資債券2090.9258億元，占比54.39％，包括再融資一般債券752.2296億元，再融資專項債券1338.6962億元。

分地區看，廣東、山東、四川3省的發行規模位居前三，分別發行地方政府債1053.8895億元、615.6億元、350.2518億元。

與去年同期相比，今年1月地方債發行規模有所下降。據大陸財政部的數據顯示，2023年1月，全國發行新增債券6258億元，其中一般債券1346億元、專項債券4912億元。全國發行再融資債券177億元，其中一般債券103億元、專項債券74億元。合計，全國發行地方政府債券6435億元，其中一般債券1449億元、專項債券4986億元。

廣發研究固收團隊研報指出，1月地方債發行規模與此前各省市披露的地方債發行計畫存在差距。截至1月26日，30個省市披露一季度地方債發行計畫，其中1月擬計畫發行4379億元，這一差距主要來源於新增專項債。

廣發研究固收團隊研報統計，這30個省市在發行計畫中披露，1月擬計畫發行新增專項債1820億元，而實際僅發行約568億元，二者相差1252億元，或表明當前新增專項債發行的迫切性不高。