曾效力日職火腿、巨人的台灣外野手陽岱鋼回歸日本棒壇了，他本季加入二軍聯盟的Oisix新潟Albirex（簡稱Oisix）。今年37歲的陽岱鋼在2021年球季之後，結束5年合約離開巨人，去年在美國獨立聯盟打球，出賽98場有0.271打擊率。

日媒《體育報知》報導，這是陽岱鋼暌違3年返回日本棒球界。他出生於台東，學生時期在日本福岡第一高等學校留學，跑壘、打擊、守備都表現優異，被譽為「走攻守3拍子」的好手，獲得高校生選秀第一指名進入日職。

陽岱鋼大部分職棒生涯都在火腿鬥士（2006-16），後來在巨人以5年合約打到2021年，婉拒球團提出的續約，前往美國獨立聯盟與澳洲職棒打球，最後又被找回日本。

Oisix新潟Albirex是預計在2024年加入聯盟的新隊伍，創立於2006年，先前屬於日本獨立聯盟，主場在中北部的新潟縣。二軍比賽同樣需要票房，身為前日職名將的陽岱鋼仍有不小的號召力，日媒報導他以重返一軍為目標，但是以他現在的年齡恐怕難度頗高。