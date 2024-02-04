網紅素海霖去年3月化名「繪麗奈」（エレナ、Erena）進軍日本拍成人片，成為香港歷史上第一人，而作品陸續釋出後深受好評，銷量也持續成長；而日前她為閨密的慶生的合影曝光，讓閨密的好身材意外引起討論，更有網友將她的背景挖出。

素海霖日前與好友相聚，在兩人的合影中可見素海霖穿著藍色優雅西裝套裝，與平時性感穿搭比起來有些保守，反觀一旁的好友則是深Ｕ連身裙，相當搶鏡，讓許多網友都好奇她的身分。

素海霖日前為好姊妹慶祝生日，閨密身材意外引發討論。（圖／IG）

根據《星島頭條》報導，素海霖的這位好友名叫「Elly」，雖然不常在社群上更新，但卻從不吝嗇展現好身材，且許多人發現她的社群大多都是分享出國遊玩以及各式名牌包、手錶，可見生活過得相當不錯。

素海霖踏入AV界前本就是小有名氣的網紅，還拍過「無罩散步」的影片引發熱議，而她在出道的宣傳片中，也透露自己「小六開始就想滾床」，直到現在都是真心喜歡，所以將夢想變成事業，期盼大家多支持她的作品，更提到因為喜歡看日本AV，正在努力學日文，連社交網站上自介及貼文也以日文為主。