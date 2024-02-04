花蓮市公所獲中央600萬元挹注，重新塑造明禮路瓊崖海棠綠色隧道觀景平台，打造安全舒適的人行道。（花蓮市公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮市公所獲中央600萬元挹注，重新塑造明禮路瓊崖海棠綠色隧道觀景平台，並串連一旁花崗街美崙溪河濱公園，完善園內人行步道與觀景台，打造花蓮市區新秘境。（花蓮市公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮市明禮路兩側擁有全台唯一且具百年歷史的瓊崖海棠綠色隧道，極具地方文史意義，但觀景平台年久失修，危及使用安全，經中央挹注600萬元經費，市公所在不傷害老樹前提下，重新塑造平台，並串聯一旁花崗街美崙溪河濱公園，完善園內人行步道與觀景台，讓花蓮市再添一處秘境。

明禮路兩側約350米的路段，由60棵百年瓊崖海棠成蔭，是花蓮市區裡最美的一段道路，據了解，這些行道樹的產生，是日本政府1909年慶祝台灣總督府花蓮港醫院（現為衛福部花蓮醫院）落成栽種，隨時光演進成為全台唯一由瓊崖海棠組成的綠色隧道，深具地方文史意義。

花蓮市公所早期曾在瓊崖海棠綠色隧道旁建置故事地圖走廊，附近居民及醫院病患常會前往使用散心，不過其木棧景觀平台經長期日曬雨淋，多處欄杆跟平台已有損壞及腐朽等情形，甚至出現白蟻侵蝕狀況，且綠蔭伴隨著地面生苔濕滑問題，增添通行風險。

經花蓮市公所去年爭取內政部600萬元經費，執行百年瓊崖海棠綠廊及周邊環境營造改善計畫，拆除重修觀景平台，以混凝土克服木棧道材質易腐朽的特性，延長使用年限，並改變空間讓使用更友善，且施工團隊為保護老樹，工程期間還特別用椰纖毯包覆樹木，待驗收完成才會拆下。

特別的是，市公所團隊除透過計畫修繕瓊崖海棠綠廊觀景平台，同時還串連花崗街，鋪設人行步道，整修美崙溪河濱公園內的老舊設施，新設步道和觀景台，讓河岸整體的休憩空間更為完善，整體工程在去年年中動工，歷經近半年工期，已於日前完工。

市長魏嘉彥表示，過去擔任議員時和時任市長魏嘉賢、公所團隊及縣府農業處多次辦理會勘，如今工程竣工，希望能為花蓮市再添一處新秘境；花蓮醫院長林彥雄則頒發感謝狀予市公所團隊，感謝他們積極維護醫院周邊環境建設，讓醫護人員、患者及陪病者能走出戶外，喘息放鬆心情。