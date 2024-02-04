「台中巨蛋體育館」是市民朋友期待已久的重大建設，市長盧秀燕上任後隨即指示運動局啟動台中巨蛋推動計畫，籌組跨局處工作小組，定期召開工作會議，在北屯區14期重劃區規劃可容納1萬5,500觀眾席以上的「主場館」，以及可容納3,000到5,000個觀眾席的「副場館」，未來可舉辦國際賽事、藝文與表演等多元豐富的活動。

運動局長李昱叡表示，台中巨蛋由設計2020東京奧運主場館「新國立競技場」的日本國際知名建築大師隈研吾所設計，屬於奧運等級的綜合多功能大型室內場館；巨蛋的興建除帶動城市經濟與產業發展，也代表台中運動發展升級，順利與世界接軌，打造台灣新地標。

運動局表示，台中巨蛋總面積為6.95公頃，市府投入總經費近百億元，主、副場館的運用可搭配活動規模相互調配使用。未來不僅可舉辦籃球、排球、羽球、網球、五人制足球，以及擊劍、角力、武術、空手道、柔道、拳擊、跆拳道等技擊類國際專業運動賽事，更能作為大型展演、展覽及藝文交流活動的多元場域。且鄰近洲際棒球場、多功能運動中心、北區國兒運、以及洲際漢神購物中心，將成為中部地區運動、觀光與休閒生活廊帶。

李局長指出，盧市長上任後將台中巨蛋列為首要重大運動建設目標，自108年起更在秘書長黃崇典的總督導調和鼎鼐下，責成運動局主政編列預算與推動工作小組，由都發局著手辦理設計規劃、建設局啟動工程發包作業。台中巨蛋的推展歷經波折，期間克服疫情、缺工缺料、物價波動、烏俄戰等影響，以及工程大跨度鋼結構及預力系統施工之複雜性等因素。

李局長也特別感謝台中市議會支持預算通過，終於在去年11月10日順利決標，遴選麗明營造股份有限公司組建專業團隊施工，並於今年1月8日於市府召開簽約記者會，展現推動決心，將在今年動工，未來營運方式以促參方式引進專業團隊來經營。

李局長強調，台中市已躍升為全台第二大城市，人口突破284萬人，傲人的運動成績有目共睹，包括去年亞洲運動會，台灣成績裴然，台中柔道好手楊勇緯、籃球3×3的林信寬、輕艇女將張筑涵等選手紛紛勇奪台灣隊史首金，表現亮眼；此外，五月天也在洲際棒球場舉辦2024跨年演唱會，場場爆滿帶動在地經濟與消費，相信台中巨蛋能支持未來大型國際賽會與演唱會、展覽等需求，是大中部地區人潮匯聚的新地標，也建立台中運動陽光與人文薈萃的城市形象，透過優質完善的建設提升國際城市地位。