58歲香港男星郭富城出道38年，經典歌曲〈8〉紅遍全亞洲，最近他現身大陸為上映的電影《臨時劫案》宣傳，接受採訪時他自爆在家中多以普通話與妻女溝通，在無形的狀態下，令到自己的普通話有所進步，對工作亦有幫助。

郭富城過去曾有一位名為孫博的配音員專門為他配音普通話，不過孫博去年因病而離逝世，因此郭富城在電影《臨時劫案》配普通話版，透露自己為配音做了不少準備，「做比較多的準備，要請一個老師從旁協助我，糾正我的發音。因為我沒有練bpmf，所以我應該就是死背的說完之後拼出來就是這個音，那我記住，有些時候可能會忘。」但聽普通話版時，他的口音相當標準，進步不少。

而郭富城普通話水平提高的原因，除了有老師從旁指導外，其家庭因素亦佔非常重要位置：「我太太也是說普通話的，然後女兒也是，所以我在家裡面一定要說普通話，無形的狀態裡面，就好像在生活裡面說多了，自己也不知道，可能有一點點進步也不知道。」原來婚後他與家人多用普通話溝通，難怪普通話講得如此流利。

事實上，郭富城早年18歲默默無聞時，是在香港TVB培訓下擔任舞者，後來1990年來台演出一支機車廣告，突出的形象讓他被知名唱片公司相中簽約，同年9月便發行首張國語專輯《對你愛不完》，結果唱片一推出，在台創下25萬張銷售數字，更席捲亞洲賣出100萬張唱片，如今多年過去，郭富城與愛妻方媛婚後育有2子，日子過得溫馨美滿，這些年他轉投戲劇領域，拍攝近百部影視作品，儘管並非部部大賣，觀眾口碑多為正面評價。