隨著世界範圍內月球探測活動增多，建立月球通信、導航、遙測系統成為地月太空發展熱點。新華社4日報導，大陸將於今年上半年發射「天都一號」、「天都二號」通導技術試驗衛星，雙星將在月球軌道編隊飛行，實施月球軌道通信導航新技術驗證。

報導引述大陸深空探測實驗室消息，目前大陸已啟動鵲橋通導遙綜合星座系統的論證。其中，在2023年第8個中國大陸航太日上，兩顆鵲橋通導技術試驗衛星正式被命名為「天都一號」、「天都二號」。

據介紹，「天都一號」整星重量61公斤，配置了Ka雙頻段一體化通信機、雷射角反射器、太空路由器等載荷；「天都二號」整星重量15公斤，配置了通導載荷，雙星將開展導航系統空間基準異源標定、通信系統高可靠傳輸與路由轉發、通信測距一體化調製等新技術驗證。

深空探測實驗室天都通導技術試驗星總指揮陳曉介紹，「天都一號」、「天都二號」將隨鵲橋二號月球中繼衛星一同進入地月轉移軌道，之後將進行近月制動，進入環月大橢圓軌道，並採用星地雷射測距、星間微波測距等方式，開展月球軌道測定軌技術驗證，為後續鵲橋通導遙綜合星座系統的建立提供參考和依據。

「天都一號」、「天都二號」是深空探測實驗室的首發星，計畫於7日前後抵達大陸文昌發射場，與探月工程四期中繼星（鵲橋二號衛星）一起在上半年發射實施。

公開資料顯示，深空探測實驗室是由國家航天局、安徽省、中國科學技術大學三方共建的新型科技研發機構。當前，實驗室已加入國際太空聯盟（IAF），並與國際月球天文台協會、泰國國家天文台等14個國際科研機構簽署了合作協定。