台中市繼先前獲中央核定前瞻停車場經費補助15場後，今年再獲核定6場，補助經費2.9億元。台中市交通局長葉昭甫4日表示，6場皆為多目標立體停車場，透過多目標使用與立體化開發方式，讓停車場成為多目標使用的建築物，預計明年8月底前陸續完工，將可提供1320格汽機車格。

今年獲核定6座停車場包含北屯國民運動中心地下停車場、成功國中活動中心地下停車場、豐原國民運動中心地下停車場、西區非營利組織與志工發展中心地下停車場、太平區聯合行政中心地下停車場及神岡國小學生活動中心改建暨地下停車場。

台中市交通局針對土地、住宅區密度高、商圈、學校等有停車場需求的區域，向中央提出興建停車場補助計畫，自2017至2019年獲公路局核定前瞻停車場補助經費15場，總金額達17億元；今年再獲核定6場，補助經費2.9億，累計21場總補助金額約20億元。

台中市停車管理處指出，先前獲核定的15場立體停車場工程，已有9場停車場已完工並開放使用，其餘6場工程進行中；此次獲核定案，除神岡國小學生活動中心改建暨地下停車場預計今年初開工外，其餘5場都已動工。

「讓停車場，不只是停車場！」葉昭甫指出，今年獲核定6場都是多目標立體停車場，透過多目標使用與立體化開發方式提高土地資源運用效益，將陸續於明年8月底前完工，共可提供汽車停車格706格、機車停車格614格，共計1320格車格。

葉昭甫表示，6場立體停車場除台中人口最多的北屯區，還有豐原、太平、神岡等原縣區的停車場；西區非營利組織與志工發展中心地下停車場地原為聯勤招待所舊址，經市府推動為全新的社福基地，緊臨知名審計新村文創市集，闢建地下停車場有助紓解周邊停車問題。