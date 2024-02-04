國民黨立委韓國瑜（左）當選立法院長，從主席、民進黨立委柯建銘（右）手中接過當選證書。（資料照,黃世麒攝）

立法院新會期首次朝野黨團協商將在明（5）日登場，各界高度關注。國民黨立法院黨團書記長洪孟楷今貼出立法院長韓國瑜及民進黨立法院黨團總召柯建銘擔任第二屆立委的照片，並表示兩人將在明碰面，「這樣的歷史偶然，30年前他們兩位應該絕對沒有想過」，並讚他們都見證了台灣的民主；網友看完照片後則直呼「兩位都有頭髮時」。

洪孟楷今在臉書貼出韓國瑜與柯建銘擔任第二屆立委的資料檔案照，他指出和30多年前性格的大頭照對比，現在他們多了豐富歷練和做人處事的智慧，而兩人30多年後再次於立法院聚首，都是民主的見證。

洪孟楷提到，第二屆立法委員時，總統還沒民選，如今已經歷過幾次政黨輪替，代表台灣社會不斷地進步，立法院是監督政府的民意機關，他呼籲大家要尊重民主、也彼此尊重，共同監督行政機關。洪孟楷強調，如果只是炮口對內，甚至用放大鏡檢視院長或其他不同黨派委員，這是對立的製造者，也是開民主倒車的最差示範。

該文引來許多網友討論，並紛紛笑稱「兩位都有頭髮時」、「兩位當年挺帥的」、「歷史是一把殺豬刀吧」、「柯建銘年輕時好像港劇演員」。