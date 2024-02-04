新加坡籍TikTok執行長周受資（Shou Chew）近日赴美國國會作證，被美國議員多次「審問」國籍、是否為大陸共產黨員等，他多次強調自己是新加坡人，周受資被盤問國籍一事在新加坡網友間引起熱議，不少新加坡人譏諷美議員「無知」，甚至有人反問美議員是否知道新加坡在哪裡。

綜合美聯社、新加坡《海峽時報》（The Strait Times）報導，TikTok執行長周受資和美國社群平台公司Meta執行長兼臉書創辦人祖克柏等人1月31日赴美國參議院司法委員會，為有關兒童網路安全的聽證會作證。

席間周受資屢屢被問到TikTok與中國的關聯。他先是被共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）質疑美國版TikTok內容與中國版抖音內容不同，美國版TikTok上流傳許多自殘、反以色列影片，中國版抖音則多是科學教育影片。對此，周受資回應克魯茲的質疑並不正確。

緊接著共和黨參議員柯頓（Tom Cotton）質疑周受資的國籍，質問他除了新加坡籍外，是否也是其他國家的公民，當周受資重申自己是新加坡人後，柯頓接續稱因為周曾住在北京，追問他是否曾申請成為中國公民，周受資回應時強調「我為我的國家新加坡服務」，未曾申請中國公民。

新加坡籍TikTok執行長周受資（Shou Chew）1月底赴美國國會作證，被共和黨參議員柯頓（Tom Cotton）多次「審問」國籍，以及是否為大陸共產黨員。

柯頓又追問周是否有新加坡以外的護照，周受資否認後，柯頓又問他是否是中國共產黨員，或是與共產黨有關，此時周受資顯然相當困擾，露出苦笑強調：「不是的參議員，我是新加坡人。」

柯頓對周受資的國籍「審問」引發國際社會關注，光是《華盛頓郵報》的剪輯影片就吸引數萬人次觀看，新加坡《海峽時報》的剪輯影片吸引超過2000人留言，其中多數新加坡民眾批評、嘲笑柯頓的質問方式，一名網友留言譏諷：「參議員，你知道新加坡在哪裡嗎？」也有人評論：「只因為他長得像中國人，並不代表他就是中國人。」

30多歲的新加坡市場助理經理Jojo Choo表示，她本來很高興、驕傲看到新加坡人赴美國國會作證，因為一間大公司的執行長來自新加坡，「但我很快就意識到參議員的問題有多麼無知」。她批評柯頓的問題帶有種族歧視，而且認為「華裔就和中國有關」的想法相當「狹隘」。

另一名新加坡民眾法茲利（Fian Fazlie）說，柯頓的問題讓他「困惑但又好笑」，他同樣批評柯頓「無知」。

美聯社指出，新加坡590萬人口中約75％為華裔，他們多數是19至20世紀初從中國移民至新加坡的後代，如今多數新加坡年輕人並不認為中國是文化母國。