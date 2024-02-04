好市多不定期推出商品優惠，部落客「能嬸」表示，好市多最後一檔年節優惠明天開跑，有10項商品特價，除科克蘭德國豬腳只能到賣場選購，其他商品在賣場或官網線上購物，都能享有優惠價，包括有機白米、魚油軟膠囊、冷凍唐揚雞、美白牙貼、食物真空保鮮機等，最高現省450元。

「能嬸」昨（3）日於臉書粉專《好市多全聯嬸-省力全開》指出，優惠活動從明（5）日起到年初五（14日），特價商品有10項，包括韓國香焦牛奶及草莓牛奶折價140元，特價499元；富麗有機白米現折100元，特價369元；科克蘭新型緩釋魚油軟膠囊折價100元，特價415元。

其他特價商品還有Vaseline進口潤膚身體乳液現折90元，特價285元；卜蜂冷凍唐揚雞折價90元，特價339元；Crest美白牙貼現折280元，特價1019元； Electrolux伊萊克斯食物真空保鮮機折價450元，特價2549元；Jezebel 女有機棉內褲5入組現折100元，特價399元。

以上商品在賣場或好市多線上購物都享有優惠價，唯獨科克蘭德國豬腳只能到賣場選購，現折40元，特價389元，商品售完為止。