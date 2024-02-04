有「社福界俠女」之稱的新北市社會局前局長張錦麗前天（2日）因淋巴癌病逝於台大醫院，淋巴癌是國大第10大好發的癌症，藝人比莉、阿龐都曾罹患淋巴癌。醫師表示，淋巴癌初期可能出現發燒、咳嗽等症狀，被誤認是感冒延誤就醫，提醒民眾若有「燒」、「腫」、「癢」、「汗」、「咳」、「瘦」等疑似淋巴癌症狀，要提高警覺，及早就醫。

義大癌治療醫院副院長、血液腫瘤科醫師饒坤銘表示，淋巴癌包括了「非何杰金氏淋巴瘤」與「何杰金氏症」，國人好發的是「非何杰金氏淋巴瘤」，男、女比例差不多，各個年齡層都有。

饒坤銘表示，淋巴癌患者因癌細胞侵犯到淋巴結，這是我們人體免疫系統一部分，所以病人抵抗力差，容易有發燒、感染情況，臨床上最常看到病人因發燒、咳嗽，或脖子、腋下、鼠蹊部摸到腫塊而就醫，要確診得做病理切片檢查。

一旦患者確診罹患淋巴癌，醫師會安排做正子掃描或斷層檢查，以確定癌細胞轉移的部位，若已轉移到皮膚、肝臟，則屬於第4期，預後情況也多較差。

饒坤銘說，對淋巴癌衛教，最重要就是要呼籲注意有無「燒」、「腫」、「癢」、「汗」、「咳」、「瘦」六症狀，症狀出現愈多的淋巴癌患者，通常疾病的惡性度較高，癌細胞也較為凶猛。六大症狀如下：

■燒：莫名出現發燒。

■腫：在脖子、腋下或鼠蹊部摸到不會痛的腫塊。

■癢：全身發癢。

■汗：夜間有盜汗情況。

■咳：莫名的咳嗽、喘吁

■瘦：因免疫力下降，體重減輕，常覺得疲倦

饒坤銘指，治療淋巴癌，可用化療、標靶治療、免疫治療，甚至是以骨髓移植來治療，還是有治癒的機會，但有些運氣不好病人，可能就有抗藥性出現。

張錦麗去年4月因身體健康因素，擔憂影響團隊工作而辭去局長職務、前天病逝於台大醫院，侯友宜在臉書發文弔念，「民國80幾年認識妳時，妳就是社福界的俠女、婦女朋友的守護者，努力推動家暴防治，一直長期關注婦女權益和家庭暴力、性侵害、弱勢的議題」。「俠女柔情，這就是妳，人間的活菩薩，把每個關懷的對象當作自己的親人在乎著」。